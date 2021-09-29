在貨幣政策醞釀「微解封」之際，遇上美國財政預算僵局，而國際油價與天然氣價格走揚、中國限電措施等，則加深市場對供應鏈瓶頸的擔憂，投信業者指出，短線訊息紊亂，加上美債殖利率走揚，即便是先前相對穩健的美國股債市，9月波動也有上揚情形，第四季應留意市場波動度增加風險。

聯準會（Fed）9月利率決策會議（FOMC）大致如市場預期，雖未就購債規模縮減給出明確時程，但Fed表示，若整體進展大致符合預期，也許很快將有定論，目前市場預期下次11月會議宣布、12月開始執行的機率較高，並且在明年中調整完畢。

富蘭克林華美投信建議，第四季行情於波動中應掌握收益與趨勢成長雙原則，宜均衡資產配置，做好長期佈局。

最新經濟預測方面，Fed調降今明兩年經濟成長率（GDP）預期至5.9％與3.8％，但增長速度仍在長期目標之上；今年通膨率預估則上修至4.2％，主席鮑爾也在28日的國會聽證提醒，高通膨持續期間也許會超出預期，不過，終究會朝長期2％的政策目標降溫。

富蘭克林華美投信認為，9月份成熟市場的貨幣政策風向悄悄轉變，除了Fed預告貨幣政策調整外，歐洲央行（ECB）決議適度減緩資產購買計畫，表示調整屬計畫原有彈性空間，並非縮減（Taper）。

而英國央行雖按兵不動，卻不排除必要時可能在年底前升息，以抑制通膨；澳洲央行則採取「鴿派Taper」，雖然宣布降低每週購債規模，但原定11月結束購債的時程，則延長至明年2月，並評估首次升息可能要等到2024年。

富蘭克林華美投信建議，第四季投資科技、中國股票等資產可搭配波動相對較低、具較佳收益機會之全球高收益債資產，於景氣擴張、企業違約率也相對偏低的環境下，有助維繫投資信心，抵禦短線波動。此外，由於體質較弱的企業對基本面變化相對敏銳，因此，觀察高收益債利差變動幅度與方向，也可作為經濟環境變化的風向球之一。

因此，富蘭克林華美投信認為，核心資產應以降低波動度且具收益性的全球高收益債券、特別股資產為主，搭配較具攻擊性的股票類如:科技資訊、工業與消費服務類、生技醫療及台股，或以定期定額方式，掌握第四季震盪行情中帶來的股債市布局機會。

(時報資訊)