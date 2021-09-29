【時報-台北電】工業富聯公佈知識產權全球佈局成果，目前專利佈局遍布包括中、美、德、法、日在內的13個國家及地區，專利數量達4966件，2018年至2020年核心授權專利數量分別達558件、770件、889件，快速增加。

以業務區分，工業互聯網領域累計佈局專利超過300件、雲計算領域累計超過1300件、通信及移動網絡設備領域累計超過3500件（3大板塊間存在跨領域專利佈局），高價值專利資產佔比持續提升中。

而在5G領域的專利申請年增長率已超過70%，技術涵蓋5G相關的雲、網、端相關硬件設備和軟件產品，並推出全球首款為工業互聯網設計的5G小基站，有力推動了「5G+工業互聯網」落地。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#互聯網 #知識產權 #5G

主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
29430.36 -753.60(2.50%)
12:16
南韓KOSPI
3035.98 -61.94(2.00%)
12:16
香港恆生
24389.78 -110.61(0.45%)
12:05
上證指數
3537.60 -64.62(1.79%)
11:30
深圳成指
14111.65 -202.17(1.41%)
12:15
英國FTSE
7028.10 -35.30(0.50%)
09/28
法國CAC
6506.50 -144.41(2.17%)
00:05
德國DAX
15248.56 -325.32(2.09%)
09/28

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