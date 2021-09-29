【時報-台北電】工業富聯公佈知識產權全球佈局成果，目前專利佈局遍布包括中、美、德、法、日在內的13個國家及地區，專利數量達4966件，2018年至2020年核心授權專利數量分別達558件、770件、889件，快速增加。
以業務區分，工業互聯網領域累計佈局專利超過300件、雲計算領域累計超過1300件、通信及移動網絡設備領域累計超過3500件（3大板塊間存在跨領域專利佈局），高價值專利資產佔比持續提升中。
而在5G領域的專利申請年增長率已超過70%，技術涵蓋5G相關的雲、網、端相關硬件設備和軟件產品，並推出全球首款為工業互聯網設計的5G小基站，有力推動了「5G+工業互聯網」落地。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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