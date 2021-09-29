【時報記者林資傑台北報導】POS廠虹堡(5258)2021年下半年營運可望逐步轉佳，股價10日觸及32.5元的近5月高點後震盪回測27元。今（29）日雖受大盤重挫近300點影響開低下跌2.17％，但隨後在買盤敲進下翻紅上漲2.54％至28.3元，截至10點半維持近2％漲幅，領漲工業電腦族群。

虹堡上半年合併營收17.58億元、年減0.83％，歸屬母公司稅後淨利0.58億元、年減33.12％，仍雙創同期第三高，每股盈餘（EPS）0.65元。公司先前法說時表示，主要受到北亞市場訂單年減達74％影響。

虹堡指出，業界競爭對手近年陸續被整併，使市場出現變化，競爭門檻持續提升則將加速業界汰弱留強。無線通訊規格往4G移轉將出現一波新設備換機潮，原先預期去年4月將顯現，但受疫情影響而使換機計畫延遲。

不過，隨著全球近期陸續解封，虹堡預期因疫情延後的換機潮可望逐步顯現，配合英國子公司設立對北歐及西歐市場的掌握更完整全面，美國關鍵客戶日益認同公司解決方案，後續市場強勁需求可期，預期業績表現將隨解封而轉佳。

在美洲及南亞地區出貨增加帶動下，虹堡8月自結合併營收4.24億元，月增達30％、年增達66.78％，回升至今年高點，續創同期新高、並創歷史第四高。累計前8月合併營收25.15億元、年增達10.81％，幅度較前7月3.73％顯著增加、續創同期新高。

展望後市，由於市場換機需求隨著解封逐步顯現，虹堡預期9月營收仍可望顯著優於去年同期。惟新台幣強升、零組件缺料及海運費用暴增等不利因素仍存在，將審慎關注並靈活因應市場變化，盡可能降低出貨受影響程度。

(時報資訊)

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