【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】市場擔心美國公債殖利率飆升與美債上限等問題，29日韓股走跌，目前在3,040.56點，跌57.36點或1.85%。同時，韓元也走貶。

　由於美債上限問題可能造成全球景氣變化，市場也靜待後續發展。盤中，三星電子跌1.97%，SK海力士跌2.42%。網路業者Naver跌1.78%，LG化學跌 1.68%，現代汽車跌0.99%，三星生物製藥也跌1.61%。

　據悉，韓國政府已要求蘋果與谷歌在10月中旬以前，必須得規劃出符合韓國新法律的APP商店付費規定。

　一美元可兌換1,187.45韓元，韓元跌3.05韓元。

(時報資訊)

#美債 #韓股

主要市場指數

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09/28

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