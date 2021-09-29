【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】市場擔心美國公債殖利率飆升與美債上限等問題，29日韓股走跌，目前在3,040.56點，跌57.36點或1.85%。同時，韓元也走貶。
由於美債上限問題可能造成全球景氣變化，市場也靜待後續發展。盤中，三星電子跌1.97%，SK海力士跌2.42%。網路業者Naver跌1.78%，LG化學跌 1.68%，現代汽車跌0.99%，三星生物製藥也跌1.61%。
據悉，韓國政府已要求蘋果與谷歌在10月中旬以前，必須得規劃出符合韓國新法律的APP商店付費規定。
一美元可兌換1,187.45韓元，韓元跌3.05韓元。
(時報資訊)
34299.99
-569.38(1.63%)
05:14
4352.63
-90.48(2.04%)
05:14
14546.68
-423.29(2.83%)
05:16
3314.39
-131.06(3.80%)
05:16
29430.36
-753.60(2.50%)
12:16
3035.98
-61.94(2.00%)
12:16
24389.78
-110.61(0.45%)
12:05
3537.60
-64.62(1.79%)
11:30
14111.65
-202.17(1.41%)
12:15
7028.10
-35.30(0.50%)
09/28
6506.50
-144.41(2.17%)
00:05
15248.56
-325.32(2.09%)
09/28