【時報記者郭鴻慧台北報導】鉅明(8928)第4季進入客戶新品出貨旺季，營收及獲利皆可望成長，2021年在主要客戶推出SIM2全系列新產品，加上後疫情時代，高爾夫球打球人數與結構相較往年來的佳，有助營運恢復成長動能，今年度稅後盈餘有機會成長超過50%。

展望2022年度，後疫情時代解封後，美國高爾夫品牌廠將持續加速新產品開發，加上終端通路庫存水準仍低，鉅明主要美系客戶將積極拓展市場，持續推出新品搶市，有助鉅明高爾夫球頭業務持續成長。法人預估，明年度鉅明營收及獲利還會較今年度成長。

後疫情時代，人們對於健康重視程度將逐漸提升，但為了避免群聚傳染，將有助於人們運動由原本室內轉向室外運動如自行車與高爾夫球等。高爾夫球品牌廠方面，在後疫情時代，美國高爾夫球場陸續開放，下場打球人數持續攀升，同步帶動下游高爾夫球通路庫存水準持續降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，持續回補庫存。

鉅明營收結構中，高爾夫球頭組桿比重65~70%、高爾夫球鈦合金球頭比重24~28%、其餘如球具、租賃與其他比重5~8%。鉅明在2019年取得高雄大寮和發產業區3185坪土地，將在2021年Q4~2022年Q1正式投產，將有助整體營運成本降低。

(時報資訊)

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