【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數205.60點，跌4.99點；總計124家漲、547家跌、60家持平；委買6668375張、委賣4574397張；總成交值424.27億元。

(時報資訊)

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