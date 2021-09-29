【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16920.07點，跌261.37點；總計154家漲、775家跌、54家持平；委買28014294張、委賣20148641張；總成交值1784.16億元。

(時報資訊)

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