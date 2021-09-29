我國今年產值有望挑戰新台幣1,530億元，50％業者集中在高雄，春雨、世豐、以及世德等60家高雄扣件業者，產官合作，攜手美國在台協會，線上舉辦「2021台美扣件及電動車產業聚落鏈結專家論壇暨商機媒合」，要打入國際電動車供應鏈，搶攻電動車商機。

高雄經發局長廖泰翔29日指出，台灣是世界第三大扣件出口國，高雄扣件產值就佔50％以上，隱形冠軍不勝枚舉，許多客戶都是國際大廠。

他強調，電動車出現改變產業結構，如何讓這些隱形冠軍被更多美國及國際先進大廠看見，從invisible變成available，高市府將全力透過「投資高雄事務所」提供媒合與服務。

高雄經發局為了行銷在地扣件及電動車產業，日前攜手經濟部工業局、美國在台協會，在線上舉辦「2021台美扣件及電動車產業聚落鏈結專家論壇暨商機媒合」活動，邀請美國Optimal Inc.、Altair Engineering Inc.、南卡羅來納州商務部，及本土MIH聯盟等，與春雨、世豐、世德等60家業者，規劃15場一對一線上商洽會，拓展國際市場商機。

經濟部工業局長呂正華表示，金屬扣件業是台灣的隱形冠軍，全台螺絲扣件工廠超過1,800家，75％為中小型企業，並且集中於高雄岡山、路竹一帶，因此又有「螺絲窟」之稱。

他強調，雖然疫情衝擊全球，但我國防疫有成，扣件業更突破重重困難，如期交貨，今年產值有望挑戰新台幣1,530億元，是貨真價實的台灣之光。

呂正華指出，台灣的扣件產業，近年來也朝高值化發展，BNEF（彭博新能源財經）更預測全球電動車在2025年將達1,400萬輛，每輛電動車將有2,500到3,000個扣件，工業局也將跟大家一起努力，因應全球發展推動產業升級轉型，鞏固台灣在新興電動車產業供應鏈的價值跟地位，提升附加價值並創造更好的經濟活動。

電動車平台MIH聯盟技術長魏國章表示，2025年全球純電動車市場規模將達6,000億美元，鴻海與MIH聯盟攜手合作，不僅將在10月18日展示3款MIH平台電動車，更將於2023年在美國、泰國進行大規模生產，其中，美國部分已與Fisker公司合作，預估年產能初步將有15萬輛，並陸續增加至50萬輛。

(時報資訊)

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