針對環團及部分原民團體，近期對國內水泥開採持有疑慮，台灣區水泥工業同業公會29日指出，無論從就業機會、民生經濟貢獻，乃至推動環保與循環經濟等面向，水泥產業在台灣，皆扮演了不可或缺的角色，期盼社會大眾能有正確的認知與理解。

據學者研究，水泥業生產100萬元，除可帶動上游其他產業，約46.96萬元之產出外，並可帶動下游其他產業，約153.93萬元之產出，水泥業尤其對於帶動下游產業的產出關聯效果，明顯高於國內其他產業，對基礎民生生活，有重大意義及影響。

水泥公會強調，水泥是國防及民生建設重要戰略物資，也是各國不可或缺的基礎工業，台灣為促進經濟及國家建設發展，更需維持自主性的水泥工業，確保水泥供應無虞。水泥供應若倚賴境外進口，將受制境外水泥價格哄抬或限量的影響，影響國家建設及民間產業發展。

至於在推動國內循環經濟的領域，公會表示，水泥旋窯也扮演關鍵角色。

以國內水泥業來說，多年來致力於技術升級、空污防制、節能減碳、礦山復育、循環經濟及資源再生利用，尤其在礦山植生復育，已獲得日、韓、澳洲等先進國家肯定認為永續典範。

另外，水泥旋窯具有高溫燃燒、滯留時間長、擾流大的特性，可協助政府推動循環經濟政策，將民生及事業廢棄物轉化為資源再利用，為政府及相關產業解決廢棄物處理的棘手問題。

(時報資訊)