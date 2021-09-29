全球最大的養老基金日本政府養老投資基金(GPIF)證實，為防止中國恒大債務危機影響，已經決定不將人民幣計價的中國主權債務納入其投資組合。
日本經濟新聞引述消息人士報導，中國恒大集團的債務危機對GPIF的決定造成影響。GPIF總裁Masataka Miyazono曾經在7月份時表示，GPIF在決定是否投資中國債券時需要謹慎。
另據外電報導，鑑於當前中日兩國之間的緊張關係，將日本的養老金投資於中國政府債券對GPIF來說，在政治上可能是不受歡迎的決定。但如果沒有高收益的中國債務，GPIF可能難以達到其基準回報。
報導指出，富時羅素將從今年10月起將中國債券納入其基準全球債券指數，這是GPIF會遵循的指數，而GPIF目前沒有對人民幣計價的中國政府債券的曝險。
(時報資訊)
34299.99
-569.38(1.63%)
05:14
4352.63
-90.48(2.04%)
05:14
14546.68
-423.29(2.83%)
05:16
3314.39
-131.06(3.80%)
05:16
29430.36
-753.60(2.50%)
12:16
3035.98
-61.94(2.00%)
12:16
24389.78
-110.61(0.45%)
12:05
3537.60
-64.62(1.79%)
11:30
14111.65
-202.17(1.41%)
12:15
7028.10
-35.30(0.50%)
09/28
6506.50
-144.41(2.17%)
00:05
15248.56
-325.32(2.09%)
09/28