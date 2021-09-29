全球最大的養老基金日本政府養老投資基金(GPIF)證實，為防止中國恒大債務危機影響，已經決定不將人民幣計價的中國主權債務納入其投資組合。

日本經濟新聞引述消息人士報導，中國恒大集團的債務危機對GPIF的決定造成影響。GPIF總裁Masataka Miyazono曾經在7月份時表示，GPIF在決定是否投資中國債券時需要謹慎。

另據外電報導，鑑於當前中日兩國之間的緊張關係，將日本的養老金投資於中國政府債券對GPIF來說，在政治上可能是不受歡迎的決定。但如果沒有高收益的中國債務，GPIF可能難以達到其基準回報。

報導指出，富時羅素將從今年10月起將中國債券納入其基準全球債券指數，這是GPIF會遵循的指數，而GPIF目前沒有對人民幣計價的中國政府債券的曝險。

(時報資訊)