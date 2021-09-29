【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】據悉，韓國政府已要求蘋果與谷歌在10月中旬以前，必須得規劃出符合韓國新法律的APP商店付費規定。

　8月底時，韓國立法要求這些APP商店經營業者，不能硬逼APP開發者一定要使用自定的電子支付模式，例如蘋果規定在Apple Store有消費行為時，一定要用Apple Pay。谷歌也是一樣，在Google Store一定要用Google Pay等。

　不過，蘋果與谷歌對這項有損自家利益的法律規範，均尚未立馬置評。

　同時，韓國政府很快就會起草一項強制命令，以配合韓國新修訂的電信商業法。其中，大部分的新法已在9月中旬生效。這個強制命令，最晚在6個月後也將起草。

(時報資訊)

#蘋果 #谷歌 #韓國 #電信商業法

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