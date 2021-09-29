【時報記者沈培華台北報導】華景電（6788）於今（29）日以每股125元正式掛牌上櫃。受惠半導體先進製程持續發展，公司展望持續樂觀；今不畏台股重挫，股價開高走高，盤中大漲84元至209元，漲幅約67%。

華景電通為臺灣少數解決「微污染防治」及「 RFID 系統整廠規畫設計」的本土廠商；總經理羅宏輝表示，半導體製程越先進越需要華景電的產品，微污染防治設備是高階半導體必然的配備，未來將持續往3奈米以下客製化設計。並預期未來全球設備支出持續創新高，公司也將努力持續創下佳績，對於後續接單狀況相當樂觀。

華景電通目前以晶圓製程氣態分子汙染物（AMC）微污染防治設備產品為大宗，比重約7至8成，無線射頻辨識（RFID）整合派工系統產品約占1至2成。

針對法人關心華景電是否跟隨客戶台積電前往美國亞利桑那州投資，華景電發言人古震維表示，華景電一定會去美國生產、銷售產品，目前已提供客戶初步計畫，因建廠完成導入設備時才需要華景電的產品，估計2022年下半年才會有初步合作。

華景電110年上半年營收為新台幣4.63億元，年增24.89%，上半年EPS 3.25元，年增16.07%；第二季單季EPS 1.7元，年增49.12%，成績表現亮眼。受惠全球智慧工廠、工業4.0趨勢逐漸成形，以及半導體廠擴廠需求增加，可望持續帶動公司營運表現上揚。

華景電客戶群皆為美中台半導體一線廠商，包含晶圓代工與記憶體製造等10家以上的公司；公司已在中國上海、北京、南京、武漢、合肥及廈門等地建立據點，目前已成功打入中國晶圓代工與記憶體等中國晶圓廠。隨著中國晶圓廠陸續量產20奈米以下先進製程，晶圓載具輸送時的環境控制及潔淨化將變的相當重要，有望擴大採購晶圓製程AMC微污染防治設備。另外，華景電重要客戶的台灣晶圓代工大廠將今年資本支出上調至300億美元，其中80%使用在7奈米以下的先進製程，華景電可望持續受惠。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意