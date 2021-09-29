荷蘭電動自行車品牌VanMoof宣布由亞洲最大的私募股權管理公司- 高領投資 (Hillhouse Investment)領投的C輪募資中獲得 1.28 億美金的投資。此輪募資更加鞏固VanMoof產業領導者的地位，亦將推動全球電動自行車普及率，有效幫助產品於全球快速擴張。

台北駐有超過 300 位的研發與製造人員，VanMoof 欲將資金運用於產能提升，繼續研發新技術，改善自行車規格及穩定性，並破解更多騎乘自行車所遇到的阻礙。

VanMoof 共同創辦人Taco Carlier表示，我們正在重新發明、設計及再造自行車的每樣零件。這將徹底改變自行車從製造、銷售至維修的生產循環，讓我們於未來 5 年內達到1,000萬自行車使用者的目標，投資者們也認同VanMoof的未來願景，期待更智能與綠能的移動方式。

高領投資合夥人Haoyu Shen表示，VanMoof具獨特的生產方式，以及顧客至上的創新技術。我們很開心能見到電動自行車的潛力，它將改變全球數百萬計自行車騎士的日常通勤，同時建立健康的生活風格。我們致力為解決氣候變遷而努力。

VanMoof 於新一輪的募資下展露信心，品牌將引領業界第一的垂直整合供應鏈與其先進技術，一步步邁向成熟。由垂直上下游整合轉為永續循環整合。VanMoof 將持續重新定義設計零件的製造方式及自行車的組裝方式，使高品質的電動自行車除了價格親民之外，操作簡易，一騎就上手。

隨著人們重新思考通勤的方式，全球電動自行車的需求量持續飆升。根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）近期報告顯示，解決全球各大城市交通問題為當務之急。交通運輸所產生的溫室氣體佔全球最大比（2019 年佔總碳排 29%），而我們正處於改變的關鍵時刻。

封城期間，許多城市投入大量資金於「無車未來」之籌劃，翻修街景外，也增加自行車的基礎建設；顯示新冠疫情加速了城市通勤者選擇騎乘自行車的計畫。因此，政府投入重資打造自行車友善的環境，具 最新預測顯示，電動自行車市場預於六年內超越460億美金，成長率是新冠疫情前預估的兩倍。

(時報資訊)