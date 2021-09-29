當前大陸限電停電情況嚴峻，大陸國家發改委發布，要做好發電供熱企業直保煤炭中長期合同全覆蓋鐵路運力保障有關工作的通知。
新浪財經29日報導，發改委表示，要聯動提高電煤中長期合同履約率，進一步加大對發電供熱煤炭運輸的支持力度。各地區經濟運行部門在組織開展電煤中長期合同全覆蓋工作中，要將運力保障作為重要內容，並督促協調多簽有運力保障的電煤中長期合同，實現產運需有效銜接，保障發電供熱用煤的穩定可靠供應。
市場面上，29日大陸A股煤炭股開盤繼續走高，平煤股份拉升漲逾9％，昊華能源、冀中能源、山煤國際、安源煤業、蘭花科創等繼續沖高。
另外，儲能類股拉升走強，科泰電源漲超10％，首航高科、國電南自、積成電子漲停，星雲股份、珈偉新能、中銀絨業等漲超5％。
(時報資訊)
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