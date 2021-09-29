（永豐實董事長何奕達表示，將不以現狀為滿足，持續突破創新，挑戰市場既定規則。圖／邱莉玲）

永豐實（6790）今（29）日掛牌上市，以56元開出，相較掛牌參考價52元，漲幅7.69％，盤中最高價來到57.1元。永豐實董事長何奕達表示，永豐實成為台灣營業規模最大民生消費性產品上市公司，爭取消費者和資本市場認同，代表更多責任的開始，將不以現狀為滿足，持續突破創新，挑戰市場既定規則，不斷往前。

永豐實上市資本額26.7億元。2020年合併營收101.5億元，每股盈餘6.12元；2021上半年合併營收50.2億元，稅後淨利歸屬本公司6.8億元，較去年同期成長5％，每股盈餘2.76元，創同期新高。今年股東會後配發2020年現金股利4元，配發率超過6成，現金殖利率達6％。

永豐實業透過持續推出高差異化新品、產品組合優化、調整銷售模式，挹注獲利持續成長。掛牌上市後，將續以消費者為核心，瞄準3大民生消費趨勢：疫後經濟、宅經濟、綠色經濟，推出高品質、高差異化的新品，注入更多成長動能。

永豐實今日致贈臺灣證交所留念的禮品特別以樂高訂製，將旗下紙品、潔品品牌置入家庭場景中，象徵以「提供消費者健康安心美好生活」為使命，生產消費者高度信賴的生活必需品。上市後將繼續從消費者需求出發，用心貼近日常生活，並善盡社會責任，落實ESG，為所有股東創造合理的長期投資價值。

(時報資訊)

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