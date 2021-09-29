在後疫情時代，為推動產業國際鏈結，竹科管理局順應數位化浪潮，今年將率領14家醫材廠商，於9月29日至10月1日參加「2021線上泰國臺灣形象展」，並設立竹科主題館，展現生醫產業堅強研發實力，以吸引國外潛在買主、深化國際交流合作，並開拓海外商機。

在COVID-19疫情影響下，數位化、遠距診斷、精準治療、健康監測、快速檢測已成為生醫產業下一波成長趨勢，為協助業者搶佔海外商機，竹科管理局帶領醫材廠商，參加「2021線上泰國臺灣形象展」，以虛擬展會形式，跨越時空限制，24小時不間斷推廣竹科生醫產業研發成果，線上展會也將持續宣傳至本年底，以深耕泰國醫療市場，爭取更多洽談合作商機

新竹科學園區主題館聯展廠商共14家，包括晉弘科技、台灣先進手術醫療、群曜醫電、萊鎂醫療、筑波醫電、倍利科技、奎克生技光電、鈦隼生物、旺北科技、滙嘉健康、元健大和、中美萬泰、千才生醫、茂德科技。展示產品橫跨醫療領域各個面向，包含預防醫學(千才)、智慧診斷(晉弘、群曜、倍利、中美萬泰)、手術治療(台灣先進手術、鈦隼)、健康監測(筑波、旺北、滙嘉、茂德)、快速檢測(奎克)、輔助治療(萊鎂、元健大和)，提供潛在買主多樣化選擇。

新竹科學園區擁有領先全球的半導體供應鏈，半導體及生醫產業群聚綜效發揮，生醫產業成為竹科成長最快速區塊，已有130餘家廠商進駐，2020年營業額超過新台幣146億元，5年複合成長率超過8%。竹科今年首度以線上方式參加展會，可望藉此良機，推廣竹科生醫產業聚落，透過政府力量橋接雙邊產業優勢，協助廠商加強交流合作，拓展國際市場。

(時報資訊)