南韓影集《魷魚遊戲》紅透半邊天，劇中的遊戲梗也廣為粉絲模仿。一名人夫分享老婆出的題目，就是《魷》劇裡其中一關「椪糖」，闖關成功零用錢加500元，反之扣500，引起網友熱烈討論，直接把樓蓋歪。

「魷粉」們對於劇中6項遊戲印象深刻，一名網友分享，他和老婆追劇後，老婆突發奇想出了一道考題，做一個正方形的椪糖，他不禁問「到底用舔的還是用戳的啊」。但題目太簡單了，反被其他網友吐槽，結果老婆一口氣再出7題。

看韓劇入戲太深，「魷粉」們群起效尤。（翻攝爆廢公社公開版臉書）

網友紛紛獻策，建議原PO「把老婆當椪糖」伺候，可能會獲得10倍零用錢，改發5000元。還有人分享「美少女戰士」、「蜘蛛人」等圖案，連「清明上河圖」都來了，網友笑翻，虧拿到「清明上河圖」的人，求生意志應該會直接遭摧毀吧。

(時報資訊)