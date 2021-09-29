【時報-盤中焦點股】1.台積電(2330)：昨投信雖買超178張相挺，但昨夜ADR大跌3.66%，今早開低探至578元、跌逾2%，摔出5日線。
2.世界(5347)：昨三大法人逆勢聯手買超311張支撐股價收高，今早空頭反撲，下殺逾6.5%，跌落5日線。
3.世紀鋼(9958)：風電題材護體、自營商不離棄，今早股價逆勢漲近4%，收復月線。
4.中鋼構(2013)：接單已看到明年，目前有5日線與60關雙重支撐，股價開低後，翻紅漲約2%。
5.聯嘉(6288)：美國車廠客戶拉貨動能可望恢復，樂觀Q4業績重返成長，昨外資、投信聯手買超240張，今早股價逆漲近4%。
6.辣椒(4946)：轉投資碩辣椒將跨足財經領域，與新創公司攜手推出擬真股票交易遊戲APP，盤初急拉漲停。
7.凱美(2375)：限電之火愈燒愈旺，股價持續破底，早盤一舉殺低至81元，8字頭告急。
8.AES-KY(6781)：今起開放信用交易，盤初大漲6%，敲門850元。
9.宏亞(1236)：內需題材護體，股價相對抗跌，早盤逆勢走高，抗跌吸金。
10.三地開發(1438)：房市旺，攜手京城開發仁德智慧科技園區，大陸雙控局外人，一度漲停。
11.台玻(1802)：江蘇廠遭限電20-40%，周二外資賣超逾2800張，早盤再探波段底部，30元保衛戰開打。
12.金雨(4503)：電池交換站業務靚，光陽訂單續增，激勵早盤一度大漲逾7%。
13.公準(3178)：半導體需求熱，明年營運受惠，早盤續漲4.8%。
14.網家(8044)：五倍券加持，早盤逆漲約4%、收復周線。
15.國泰金(2882)：今年有望賺一股本，外資連4日買超，惟受大盤拖累，領跌金融股。
16.可寧衛(8422)：認列紙業收入，估Q3營收季增逾3成，早盤放量長紅，創波段新高。
17.新興(2605)：BDI飆漲逾5%，創13年新高，不畏外資連2賣超，早盤強漲逾5%。
18.中航(2612)：下午線上法說先暖場，加上BDI指數給力，股價反彈漲逾3%。
19.亞聚(1308)：不懼列入注意交易，8月獲利賺贏去年Q3，上月每股盈餘年增3.5倍，晨盤力漲逾5%。
20.國碩(2406)：能源危機席捲全球，太陽能股獲買盤捧場，晨盤逆勢彈升3.5%，站上月線。
21.台塑化(6505)：能源危機警報響，塑化股成避風港，今逆勢攀揚近5%，重返百元及半年線。
22.欣天然(9918)：全球限能源危機，概念股竄出頭，連2日亮燈觸頂，衝上歷史高點55.4元。
23.中碳(1723)：與鴻海、碩禾等四強聯手，衝刺電動車電池材料，晨盤急攻漲停慶賀，站上逾1年半高價。
24.碩禾(3691)：搶攻全球電動商用車市場，拉閘限電點火太陽能族群發光，雙題材續發酵，今逆勢走揚3%，攻克半年線。
25.龍燈-KY(4141)：Q4營運拚今年最高峰，延續前兩日攻頂態勢，晨盤放量大漲逾5.5%，攻上近2年半高點。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)