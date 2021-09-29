大陸A股29日開盤下挫，滬指跌超1％。科創50指數開盤報1,344.89點，跌0.68％。類股上油氣股開盤領跌，海默科技跌超8％，恒泰艾普、通源石油、中曼石油、石化油服、上海石化等跌幅居前。

港股恒指29日開低下跌0.91％，國企指數跌1.03％。科網股、半導體股顯著下挫；恒大系集體開高，中國恒大開漲7％，29日宣布以近人民幣100億元出售盛京銀行股份。

恒生科技指數盤初跌幅達3％，嗶哩嗶哩跌8.8％，快手、美團跌超5％。

另外，大陸商品期貨早盤開盤，鄭煤、PVC漲超4％，焦煤、滬錫等漲超2％，熱卷、棉紗等漲超1％，棕櫚、鐵礦等小幅上漲；LU、PTA等跌超2％，菜粕、豆粕等跌超1％，滬金、滬鎳等小幅下跌。

(時報資訊)

#早盤 #港股 #A股 #期貨

主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
29442.14 -741.82(2.46%)
10:35
南韓KOSPI
3038.55 -59.37(1.92%)
10:36
香港恆生
24416.53 -83.86(0.34%)
10:41
上證指數
3546.66 -55.56(1.54%)
10:41
深圳成指
14164.51 -149.31(1.04%)
10:41
英國FTSE
7028.10 -35.30(0.50%)
09/28
法國CAC
6506.50 -144.41(2.17%)
00:05
德國DAX
15248.56 -325.32(2.09%)
09/28

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