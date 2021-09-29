大陸A股29日開盤下挫，滬指跌超1％。科創50指數開盤報1,344.89點，跌0.68％。類股上油氣股開盤領跌，海默科技跌超8％，恒泰艾普、通源石油、中曼石油、石化油服、上海石化等跌幅居前。
港股恒指29日開低下跌0.91％，國企指數跌1.03％。科網股、半導體股顯著下挫；恒大系集體開高，中國恒大開漲7％，29日宣布以近人民幣100億元出售盛京銀行股份。
恒生科技指數盤初跌幅達3％，嗶哩嗶哩跌8.8％，快手、美團跌超5％。
另外，大陸商品期貨早盤開盤，鄭煤、PVC漲超4％，焦煤、滬錫等漲超2％，熱卷、棉紗等漲超1％，棕櫚、鐵礦等小幅上漲；LU、PTA等跌超2％，菜粕、豆粕等跌超1％，滬金、滬鎳等小幅下跌。
(時報資訊)
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