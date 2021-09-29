【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數205.96點，跌4.63點；總計96家漲、544家跌、52家持平；委買6427445張、委賣4305582張；總成交值284.11億元。

(時報資訊)

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