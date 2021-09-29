【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16897.81點，跌283.63點；總計124家漲、795家跌、51家持平；委買26472950張、委賣18548286張；總成交值1277.89億元。

(時報資訊)

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