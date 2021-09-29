【時報-台北電】A股三大指數集體開低，油氣開採板塊跌幅居前。滬指報3573.52點，跌0.8%；深成指報14202.4點，跌0.78%；創指報3181.98點，跌0.92%。

油氣股開盤領跌，海默科技跌超8%，恒泰艾普、通源石油、中曼石油、石化油服、上海石化等跌幅居前。國家電網公司昨日召開緊急會議，要求全力守住民生用電底線；電力板塊開盤下挫，杭州熱電跌停，樂山電力、浙江新能、江蘇新能、明星電力等跌超5%。

煤炭股開盤繼續走高，平煤股份拉升漲逾9%，昊華能源、冀中能源、山煤國際、安源煤業、蘭花科創等繼續衝高。特高壓概念股走強，金現代拉升漲逾15%，平高電氣、國電南自、安靠智電、華明裝備等跟漲。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
29442.14 -741.82(2.46%)
10:35
南韓KOSPI
3038.55 -59.37(1.92%)
10:36
香港恆生
24416.53 -83.86(0.34%)
10:41
上證指數
3546.66 -55.56(1.54%)
10:41
深圳成指
14164.51 -149.31(1.04%)
10:41
英國FTSE
7028.10 -35.30(0.50%)
09/28
法國CAC
6506.50 -144.41(2.17%)
00:05
德國DAX
15248.56 -325.32(2.09%)
09/28

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