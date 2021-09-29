【時報-台北電】A股三大指數集體開低，油氣開採板塊跌幅居前。滬指報3573.52點，跌0.8%；深成指報14202.4點，跌0.78%；創指報3181.98點，跌0.92%。
油氣股開盤領跌，海默科技跌超8%，恒泰艾普、通源石油、中曼石油、石化油服、上海石化等跌幅居前。國家電網公司昨日召開緊急會議，要求全力守住民生用電底線；電力板塊開盤下挫，杭州熱電跌停，樂山電力、浙江新能、江蘇新能、明星電力等跌超5%。
煤炭股開盤繼續走高，平煤股份拉升漲逾9%，昊華能源、冀中能源、山煤國際、安源煤業、蘭花科創等繼續衝高。特高壓概念股走強，金現代拉升漲逾15%，平高電氣、國電南自、安靠智電、華明裝備等跟漲。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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