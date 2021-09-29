【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，7月房價指數月漲1.4%、年漲19.2%，為348.4。

2.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，9月消費者信心為109.3，不及市場預估的114.5，並創下2月以來新低。

3.通膨疑慮升高，周二美國10年期指標公債殖利率延續上周展開的升勢，並創下6月以來新高。10年期債息上漲6.2個基點，報1.546%，盤中最高升至1.567%。30年期債息上漲近10個基點，升至2.094%。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二在參議院發表證詞時表示，通膨升高持續的時間可能比預期長，「未來幾個月通膨可能持續偏高，然後才會放緩」。

4.獲利了結賣壓湧現，布蘭特期油在漲破80美元、創下近3年新高後拉回，結束了連漲5天的升勢。終場紐約期油收跌16美分或0.21%，報每桶75.29美元，盤中一度創下7月來新高76.67美元。布蘭特期油收跌44美分或0.55%，為每桶79.09美元，盤中最高升至80.75美元，創下2018年10月來新高。

5.市場預期聯準會將於11月啟動縮表，美國債息大漲，以及美股大跌推升避險情緒，周二ICE美元指數尾盤漲0.3%，報93.719，盤中觸及去年11月初以來新高。歐元兌美元最低跌至1.1668美元，創6周新低，尾盤報1.1681美，小跌0.1%。日圓跌約0.5%，報111.57兌一美元，創下近3個月新低。

6.美國債息和美元大漲，受此影響，周二紐約期金收跌14.5美元或0.8%，報每盎司1737.5美元，盤中最低跌至1727.6美元，創7周來新低。

(時報資訊)