雙北房價遙不可及，但一名人妻表示，自從嫁到新北市五股後，對當地生活大改觀，不只生活機能好、交通方便，機車30分鐘到台北市西門町，氣候比林口、淡水乾燥許多，重點是房價一坪落在2字頭，讓她直呼「遙不可及的買房瞬間變得買得起」，大讚CP值很高，貼文一出引起網友討論。

一名人妻27日在PPT上發文，她老公是五股人，因為地緣關係，今年在當地購屋，住了一段時間後，原PO分享心得，覺得並沒有傳言說的那麼差，並大讚CP值很高。原PO表示五股住宅大致分成舊市區、水碓、洲子洋 水碓等山區。原PO說，舊市區生活機能很好，基本生活功能都在五分鐘機車車程內，像是速食店、飲料店、傳統市場、量販賣場等，除非要吃餐廳可能要到蘆洲。

原PO接著分析交通部分，開車族上高速公路四通八達，機車30分鐘到台北市西門町；氣候部分原PO認為比林口、淡水乾燥許多；而最關鍵的部分，電梯社區房價一坪落在2字頭，小坪數大概30多萬，直呼「對我來說是遙不可及的買房瞬間變得買得起」。

但原PO也不諱言五股的缺點，沒大醫院、沒捷運、地形破碎、高中以上只能去外地讀，總體來說五股買房不適合投資，但適合負擔不起高房價的自住客。貼文一出引發熱議，「一分錢一分貨，五股人做什麼都是跑蘆洲三重新莊」、「到西門町還要半小時...其實蠻遠的」、「五股就市區是真的很便宜阿，沒話講」、「沒預算就是用通勤的時間來換啊，很合理」。

(時報資訊)