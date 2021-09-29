【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周二大跌逾2%，指數來到近一周最低點。政府債券殖利率揚升，衝擊了高成長的科技股；而中國經濟放緩的新跡象，也拖累投資人信心。

　周二泛歐Stoxx 600指數收跌10.07點或2.18%，為近兩個月來最大單日跌幅，指數收在452.35點。美國債殖利率飆升，投資人正在為加息和通膨風險預作準備。

　科技股大跌4.8%，該次指數來到近兩個月最低點；華爾街科技股在歐股尾盤出現繼續下跌走勢。科技股對利率上升的預期尤其敏感，因為科技股價值取決於未來收益，而當利率上升時，收益也會相對地打折。

數據顯示，中國八月工業企業獲利成長，出現連六個月的放緩。而一場越演越烈的限電危機，也正對企業產出和獲利構成日增的威脅。

　歐洲央行行長拉加德(Lagarde)周一表示，歐元區通膨可能會超過先前已調高的預測目標。美聯準會主席包爾(Powell)表示，如有需要，聯準會將將採取行動，遏制通膨。

　石油天然氣股上漲0.3%，來到2020年2月以來最高。布蘭特原油期貨一度上漲到每桶80美元以上，繼續支撐著能源股。

　瑞士電腦周邊設備製造商羅技(Logitech)跌7.3%。摩根史坦利將該公司股票下調為減持。

　荷蘭半導體供應商ASM國際跌3.8%。儘管該公司上調第三季財測指引，但仍不敵科技股走跌趨勢。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
29442.14 -741.82(2.46%)
10:35
南韓KOSPI
3038.55 -59.37(1.92%)
10:36
香港恆生
24416.53 -83.86(0.34%)
10:41
上證指數
3546.66 -55.56(1.54%)
10:41
深圳成指
14164.51 -149.31(1.04%)
10:41
英國FTSE
7028.10 -35.30(0.50%)
09/28
法國CAC
6506.50 -144.41(2.17%)
00:05
德國DAX
15248.56 -325.32(2.09%)
09/28

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