【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周二大跌逾2%，指數來到近一周最低點。政府債券殖利率揚升，衝擊了高成長的科技股；而中國經濟放緩的新跡象，也拖累投資人信心。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌10.07點或2.18%，為近兩個月來最大單日跌幅，指數收在452.35點。美國債殖利率飆升，投資人正在為加息和通膨風險預作準備。

科技股大跌4.8%，該次指數來到近兩個月最低點；華爾街科技股在歐股尾盤出現繼續下跌走勢。科技股對利率上升的預期尤其敏感，因為科技股價值取決於未來收益，而當利率上升時，收益也會相對地打折。

數據顯示，中國八月工業企業獲利成長，出現連六個月的放緩。而一場越演越烈的限電危機，也正對企業產出和獲利構成日增的威脅。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)周一表示，歐元區通膨可能會超過先前已調高的預測目標。美聯準會主席包爾(Powell)表示，如有需要，聯準會將將採取行動，遏制通膨。

石油天然氣股上漲0.3%，來到2020年2月以來最高。布蘭特原油期貨一度上漲到每桶80美元以上，繼續支撐著能源股。

瑞士電腦周邊設備製造商羅技(Logitech)跌7.3%。摩根史坦利將該公司股票下調為減持。

荷蘭半導體供應商ASM國際跌3.8%。儘管該公司上調第三季財測指引，但仍不敵科技股走跌趨勢。

(時報資訊)