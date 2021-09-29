光陽工業把第500座換電站設在台中秀泰廣場站前店的S1館，號召電動車車主一起來此充電，並到秀泰廣場內吃飯、看電影。（馮惠宜攝） 衝刺電動機車市場，各品牌業者也積極布局換電站；光陽工業把第500座換電站設在台中秀泰廣場站前店的S1館，更號召電動車車主一起來此充電，並到秀泰廣場內吃飯、看電影；光陽董事長柯勝峯表示，將在年底前完成全台千站的目標，明年要成為全台最密集的電池交換網絡。

光陽工業近來加快布建全台電池交換站，繼秀泰廣場站前店的S1館後，柯勝峯表示，未來將以每天4至7站的進度，年底前完成全台千站的目標，希望每一換電站都能深入消費者的生活中，除與秀泰集團合作，未來也會在消費者日常生活會去的超商、娛樂場所等設置。

秀泰集團總經理廖偉銘則表示，秀泰和光陽電動車的客層重疊，都很注重趨勢和創新，秀泰全省還有10多個點，都和民眾生活息息相關，期待進一步深化和光陽的合作，服務更多消費者。

而為透過多元能源補充的服務與對手區隔，光陽也在9月開始推出「尊榮換電」送電池到府服務，是專人送電且全年無休的嶄新服務，車主只要在晚上9時前，透過手機App並輸入相關資料與停車地點、周邊照片，服務團隊就會在凌晨零時到清晨6時的時間內，將電池送抵目的地換裝完畢，讓車主早上滿電出發使用，這項服務推出以來，9成新車主登錄採用，服務達成率更是100％。

(時報資訊)