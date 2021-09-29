【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美光科技（Micron Technology）本季營收展望意外疲弱，並警告除了自己的部分零件供應陷入短缺之外，受到PC客戶也正面臨其他零組件供應短缺影響，短期內美光的記憶體晶片出貨量恐將下滑。

　受此打擊，美光周二盤後股價下跌3.57%，報70.49美元，稍早前一度跌近4%。

　美光公布第四財季（截至9月2日）營收年增36.4%，為82.7億美元。淨利為27.2億美元，較前一年同期相比的9.9億美元大幅成長。經調整後每股盈餘為2.42美元，優於市場預期的2.33美元。

　全球主要記憶體晶片製造商美光表示，近期內其DRAM和NAND快閃記憶體晶片出貨量將持續下滑。

執行長Sanjay Mehrotra在法說會上表示，由於完成PC訂單所需的非記憶體零組件短缺，部分PC客戶正在調整其記億體和儲存裝置的採購，「我們預期PC客戶這些調整大致將在未來幾個月獲得解決。」

　僅管美光試圖安撫投資人的不安情緒，但分析師想知道這是一個「減速丘（speedbump）」，還是長期走軟的開始。

　Wedbush分析師Matthew Bryson表示，與美光有關的問題在於記憶體產業是否正進入一個長期的下行周期，或者正遭遇較為溫和的需求波動，會較快獲得修正。

　美光預期第一財季營收為76.5億美元加減2億美元，不及市場預估的85.7億美元。此外，美光預估本季經調整後每股盈餘可能介於2～2.2美元，不及市場預估的每股盈餘2.33美元。

(時報資訊)

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