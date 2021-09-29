【時報記者任珮云台北報導】中國缺電限產、歐洲電價和天然氣價格改寫空前高、美國汽油價格也站上多年高點。專家指出，上述跡象意味全球出現嚴重的新能源短缺。能源轉型也將持續帶動市場對太陽能、風力發電和電動車等需求增溫。今早台股重挫逾200點，但新能源相關個股茂迪(6244)、元晶(6443)、碩禾(3691)、國碩(2406)、榮炭(6555)等股價均逆勢紅盤。

鴻海(2317)攜手碩禾(3691)、榮炭(6555)，中碳(1723)簽署材料開發合作備忘錄。加速開發電動車電池負極材料，並建構台灣電動車電池生態系。隨著集團相關電池關鍵材料、技術到位，將持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計2023年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。

鴻海先前已分別投資了電池材料相關廠商碩禾與榮炭，其中碩禾於2009年及2014年投入鋰電池正極材料及負極材料領域，在鋰電池負極材料領域中，屬於先進矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端測試表現突出，產品特性良好。

榮炭目前有三大負極材料生產基地，分別為:設立於大陸廣東省江門市崖門鎮登高石工業區(佔地12,000 平方米)、江西省宜春市上高縣工業園五里嶺功能區(佔地33,000平方米)，與雲南省騰沖市上街工業園(佔地85,000 平方米)等三地，並通過ISO9001-2008認證、ISO 14001環境管理體系認證、OHSAS 18001職業健康安全管理體系認證及IATF 16949:2016汽車鋰離子電池用石墨的製造認證。

(時報資訊)

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