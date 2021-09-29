限電停產相關公告。有的嚴重地區出現企業「開二停五」、甚至「開一停六」現象。業內人士指出，造成多地限電主要原因有兩點：一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。

大陸新華社「新華視點」專欄29日調查報導指出，大陸遼寧、吉林、江蘇、浙江、廣東等地相繼發布有序用電或限電通知。截至28日，已有20餘家上市公司發布了限電停產相關公告。有的嚴重地區出現企業「開二停五」、甚至「開一停六」現象。業內人士指出，造成多地限電主要原因有兩點：一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。

廣東省能源局有關負責人表示，今年夏季廣東省內普遍高溫。工業生產和高溫天氣帶來用電需求旺盛，疊加部分區域水電供應不及預期等因素，導致電力供應緊張。

「經濟復甦勢頭強勁，帶動電量需求高速增長，1月和3月廣東省用電負荷突破1億千瓦，用電量增速達30％以上。」這位負責人說，目前正是「金九銀十」訂單高峰期，尤其是二產、三產用電需求持續旺盛。目前，廣東省統調最高負荷需求已七創新高，達到1萬3513萬千瓦。

北京大學能源研究院特聘研究員楊富強認為，用電量大幅增長反映的是疫情之後大陸經濟和社會運行加速回溫。「部分國家受疫情影響，導致國外供給受阻，全球市場對中國製造的需求大幅增加，拉動部分沿海城市的電力消費。」

來自大陸國家電網的監測資料顯示，2021年上半年，經營區內每月用電量同比快速增長，6個月累計全社會用電量比2020年同期增長15.83％，比2019年同期也增長14.97％。從三大產業用電量看，一、二、三產業上半年占比分別為1.26％、78.66％、20.08％，比2020年同期分別增長20.13％、16.39％、25.21％，與2019年同期相比增長均超過14個百分點。

同時，一些省分發電能力下降。天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，上網電價維持不變，火電企業大面積虧損，發電積極性不高，停機檢修機組明顯增多。

新華社報導，廣東一家發電企業負責人說，現在火電每發一度電就要虧損七八分（人民幣，下同），如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元。

東北三省也出現「缺煤」現象。為防止全電網崩潰，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。

火電在能源結構中占據重要地位，以發電量計算，占比約七成。所以，電「缺」或「不缺」，和煤炭的供應量有很大關係。近期，動力煤、焦煤、焦炭這煤炭「三兄弟」價格創下歷史新高。據生意社監測資料顯示，9月26日5500大卡以上的高熱值動力煤港口市場均價為1535元／噸左右。

此外，今年上半年部分地區能耗強度不降反升，折射出相關地區高耗能行業產能快速擴張，經濟增長與能源消費增長不匹配，也影響了個別地區有序用電措施力度。

據報導，當前發改委已通知各地方和有關企業，要求推動煤炭中長期合同對發電供熱企業直保並全覆蓋，確保發電供熱用煤需要，守住民生用煤底線。

業內人士表示，部分地方政府為遏制高耗能、高排放專案盲目發展，組織開展高耗能企業用能預算管理、有序用電和錯峰生產等措施，這是對原有忽視節能減排工作的糾偏措施，但必須注意方式方法，避免「一刀切」「簡單化」等做法。特別是在採取有序用電的同時，要進一步加強精細化管理，確保民生用電不受影響。

(時報資訊)