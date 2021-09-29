在工業局「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」支持下，成大醫學院與群創合作「醫學影像中心」開啟醫療高端顯示應用與影像研究里程碑。工業局副組長呂正欽表示，行政院聚焦智慧科技相關運用，軟硬整合，虛實融合，希望透過國產落地場域驗證，打造具指標性的亮點解決方案，擘畫未來顯示科技應用，國際輸出。

他表示，群創「裸視3D手術用軟體與顯示器整合解決方案」也是工業局前瞻顯示技術應用之一，預計將成為醫師重要的診斷輔助與教學工具。 群創技術研發中心總處長楊秋蓮指出，醫師取得龐大的三維分析資料， 如CT、MRI等，卻只能以2D影像方式呈現，最終還是需要醫師臨床經驗判斷，甚是可惜，若能以3D的螢幕來呈現原本三維的資料，定能為醫師臨床診斷帶來更大幫助。

楊秋蓮博士表示，群創開發的裸視3D是一種光場顯示技術，搭配獨家開發的Volume N3D演算法，可以顯示至少±10 cm的深度範圍、以及256個視點以上的高解析度3D影像，解決觀看傳統3D顯示器容易暈眩的問題，長時間使用也不會有不適感。

此次與成大醫學院合作胸腔外科教學軟體以及裸視3D顯示器研發，從教學軟體應用著手，進而扮演醫病間溝通的媒介，期望未來可以成為醫師術前評估或是術中輔助不可獲缺的工具。

群創總經理楊柱祥表示，群創布局智慧醫療，價值轉型，群創在醫療用顯示器，從15吋到58吋平版感測器、診斷用、手術用、超音波、病患監測醫療用顯示器，也是全球前三大醫療設備商的重要夥伴。楊柱祥指出，感謝成大醫學院「醫學影像中心」醫師團隊支持，經濟部工業局以及資策會輔導，期許裸視3D之軟硬整合研發，達到預期成果。

(時報資訊)

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