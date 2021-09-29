【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4662元，較前一交易日貶值0.54分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月29日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4662元，1歐元對人民幣7.5547元，100日元對人民幣5.7955元，1港元對人民幣0.83074元，1英鎊對人民幣8.7535元，1澳大利亞元對人民幣4.6826元，1新西蘭元對人民幣4.4975元，1新加坡元對人民幣4.7641元，1瑞士法郎對人民幣6.9582元，1加拿大元對人民幣5.0982元，人民幣1元對0.64717馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2679俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3362南非蘭特，人民幣1元對183.32韓元，人民幣1元對0.56806阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58015沙特里亞爾，人民幣1元對47.6076匈牙利福林，人民幣1元對0.61349波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9843丹麥克朗，人民幣1元對1.3505瑞典克朗，人民幣1元對1.3394挪威克朗，人民幣1元對1.37188土耳其里拉，人民幣1元對3.1453墨西哥比索，人民幣1元對5.2327泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

#人民幣 #匯率

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