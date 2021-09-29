櫃買的興櫃市場發行面熱鬧非凡，本周有四檔興櫃尖兵都在今（29）日掛牌，包含金鼎科（6832）、富利康（6837）、展達（3447）、千附精密（6829）等。

根據櫃買中心資料顯示，金鼎科為金屬纖維模布緩衝材之專業廠商，每股掛牌價為56元，主辦券商為日盛證券；自結前七月營收2億3,459萬元，稅後盈餘3,814萬元，每股稅後盈餘（EPS）為1.76元。

富利康主要從事陶瓷纖維濾管及陶瓷纖維觸媒濾管之開發、製造及銷售，每股掛牌價為62元，主辦券商為宏遠證券；自結前七月營收2億9,715萬元，稅後盈餘8,481萬元，EPS為2.63元。

展達主要從事數位用戶迴路傳輸設備、無線及微波通訊設備及數據機等網路通訊產品之研究開發、製造及銷售等業務，每股掛牌價為23元，主辦券商為元大證券；展達自結前八月營收22億4,697萬元，稅後盈餘9,329萬元，EPS為1.34元。

千附精密主要從事精密零組件整合製造業務，提供包括光電設備如平面顯示器設備、半導體產業製程設備精密零組件整合製造服務，以及生產航太產業機身結構及飛機引擎零組件等，每股掛牌價為78元，主辦券商為元大證券；千附精密自結前七月營收10億756萬元，稅後盈餘1億6,659萬元，EPS為3.10元。

(時報資訊)

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