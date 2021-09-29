華為財務長孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議，24日獲釋後隨即返回大陸，外界關注孟晚舟回歸後，華為的下一步戰略，對此，華為創辦人任正非表示，華為處在生存與發展的關鍵期，公司應該要打開心胸吸引全世界最優秀的人才，「要和高鼻子建立感情，吸引他們來中國工作，參與殺豬戰鬥。」

新京報、IT之家報導，在愛女孟晚舟返陸將近一周後，任正非終於對外發表談話，「華為處在生存與發展的重要關鍵期，要進一步解放思想，敢於敞開胸懷吸引全世界最優秀的人才，才能幫助華為創造美好未來。」

任正非也在談話中表示，華為應該要關注國外優秀人才的動向，並吸引他們赴中國大陸工作，「我們要和高鼻子建立感情，吸引他們來中國工作，參加殺豬戰鬥，要找一些會使用洋槍、洋砲的高鼻子，花上3至5年時間走向國際化，也可推薦給中國高校，肥沃國家土地。」

報導認為，任正非此番發言主要是為了安定員工與華為支持者的心情，替未來長時間的戰鬥做準備，過程中並未對孟晚舟案、美國制裁華為等議題發表看法。

此外，華為輪值董事長徐直軍近日也對華為未來策略發表談話，他透露美國對華為的制裁使手機部門營收損失400億美元（約新台幣1.12兆），但華為不會放棄手機業務，並希望大家能給華為多一點時間。

徐直軍表示，「手機晶片受到制裁，基本上是買不到華為5G手機了，目前我們一直靠庫存晶片維持生產，也努力解決晶片製造的問題，但這還要靠中國半導體產業鏈共同努力。」

(時報資訊)

#華為 #任正非 #孟晚舟

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