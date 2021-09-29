由金融總會領銜各大金融業同業公會及相關機構所共同編列的最新的110年金融建言白皮書即將在十月中旬正式出爐，據知情的金融圈人士透露，金融總會上週已召開最終審查會議拍板定案建言內容，這份即將正式對外曝光的最新金融建言白皮書，將在四大主軸之下，提出23 項建言議題、40 則具體建議作法，尤其是比起去年，今年更加聚焦「綠色金融」命題，在23項建言議題裡，與永續、綠能金融相關的全新建言就有4大項，並橫跨金融創新和支持實體經濟永續發展兩大主軸。

據指出，今年的四大主軸，包括了「擴大金融 產業發展」、「金融科技創新與強化」、「金融業支援實體經濟永續發展」及「法規 及制度檢討與調適」等四大面向，與綠能金融有關的建言，包括了設置綠色金融創新應用的實驗沙盒環境、允許太陽能業者將電款請求權轉讓給金融機構或設定質權作為擔保、放寬外國銀行在台分行發行新台幣金融債券的使用範圍、協助中小企業邁向零碳目標之際面臨的轉型風險取得融資。

此外，今年的金融建言白皮書，亦建言國發會旗下國發基金加碼對金融業投資，金融科技創新園區透過白皮書提案，國發會應將金融業視為「國家重點領域產業」政策一環，包括金融白皮書中也特別列舉，2020年金融業生產毛額佔GDP比重雖然僅6.75%，但在貢獻經濟成長率的組成結構裡卻佔比更高達8.36%，因此提出建言，爭取國發會在加強策略服務業投資的範圍中，把「金融服務業」或「金融科技業」納為投資項目。

而在將太陽能電款請求權開放給金融業者的建言上，也包括了更進一步爭取發揮「以債作股」的精神，讓金融業者對營運不善的太陽能業者行使介入權；另外在綠色金融創新方面，金融建言白皮書特別呼籲效法在政院台南已推出的「沙崙智慧綠能科技城」的作法，讓這類的綠能金融沙盒能在全國各地「遍地開花」，加速綠色金融更有創新應用的空間。

而對於被視為對國內發行永續、綠色金融債券，可作為領頭羊的外銀在台分行，此次白皮書新提出建言大舉放寬可投資空間，從現有的重大公共工程建設、離岸風電或其他綠能產業的投融資，進而延伸到低碳運輸、水資源節約及回收、綠色建築、都更及危老重建等投融資，以有更大的揮灑空間。

此外，券商公會亦透過此次金融白皮書建議，讓當沖降稅繼續延長至少5年，而產險公會則提出建議，讓保險業者在實施IFRS17時，所因此增加的系統設備等投資費用可納入賦稅抵減。

除此之外，另一個金融白皮書在今年的建言重點，在於「跨業整合」，包括風險集體控管，或是向外業務推展，例如，對券商的各項融通業務，建立起對投資人申辦各種融通業務的「風險總歸戶管理機制」，以及推展金融跨業合作遠距服務採取「共通身份驗證機制」，均與此相關。

而在金融創新上，此次則特別建言對金融科技新創公司所發出的限制性執照，建議資本額不能採取「齊頭式平等」，應該視其業務規模和風險要求而有所不同，才不會傷害新創公司的發展空間。

(時報資訊)