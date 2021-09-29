【時報-台北電】美股昨夜在恐慌指數飆升、10年期公債殖利率衝高之下，科技股慘遭空頭重砲猛轟，四大指數全軍覆沒，台股ADR也無一倖免，今早美股期指雖翻多上漲，但日韓股市仍雙雙跌逾1%。台股昨在外資落跑、台積電牽手航海王投靠空方之下，又退守17100關，今早除國際股市空軍壓境外，國內另有8月整體壽險業恐減碼台股逾300億元、失業給付增加等干擾，助長空頭氣焰，三大期指首當其衝全面開低，10月台指期摜破萬七關，下殺244點、為16926點，隨後大盤開低53.58點、為17127.86點。在電金傳齊跌之下，大盤指數跌點快速放大逾250點，摜破萬七關，僅剩油電燃氣類股獨撐大局。

主要權值股表現上，台積電開低為580元、矽力-KY(6415)開低在4,325元、信驊(5274)開低為2,290元、大立光(3008)開低在2,190元、富邦媒(8454)開低為1,595元、鴻海(2317)開低在105元、聯發科(2454)開低為940元、聯電(2303)開低在63.6元。

美債務上限僵局難解，周二恐慌指數VIX飆高逾23%、十年期美債殖利率突破1.5%，衝擊四大指數全面下挫，收盤道指跌569.38點，或1.63%，收34,299.99點；那那指跌423.29點，或2.83%，收14,546.68點；標普500指數跌90.48點，或2.04%，收4,352.63點；費半指數跌131.1點，或3.80%，收3,314.4點。個股方面，蘋果跌2.38%、臉書跌3.66%、應材跌6.9%、艾司摩爾跌6.6%、超微跌6.14%、輝達跌4.44%、Alphabet跌3.72%、亞馬遜跌2.64%、微軟跌3.62%、Salesforce跌2.65%、雪佛龍漲0.38%、開拓重工漲0.28%；台積電ADR跌3.66%、日月光ADR跌5.01%、聯電ADR跌3.11%、中華電信ADR跌0.92%。

台股周二在大陸「能耗雙控」空軍壓境下，由權王、航海王帶頭隨國際股市轉跌，僅靠觀光、塑膠、油電等少數類股撐盤，終場大盤收低132.33點、為17181.44點，10日線告失、但險守半年線，成交值則縮減至2551億元。籌碼面，外資賣超139.55億元，投信賣超4.02億元，自營商賣超10.41億元，三大法人賣超153.99億元。

分析師表示，台股目前欠缺有力主流，資金輪動快速，市場觀望氣氛濃厚，成交值維持在3000億元以下低量，盤面將以個股表現為主。以技術面看來，目前各均線逐漸靠攏糾結，多空因素交雜，也還需整理一段時間。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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