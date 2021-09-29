【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數209.91點，跌0.68點；總計80家漲、448家跌、50家持平；委買821127張、委賣260235張；總成交值4.63億元。

(時報資訊)

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