【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17127.86點，跌53.58點；總計54家漲、710家跌、70家持平；委買4240170張、委賣1608117張；總成交值35.67億元。

(時報資訊)

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