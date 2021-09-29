時報-商情早報

1.貴金期貨-美元走強，拖累周二紐約期金收7周低點。

2.LME：09/28期銅收9269.00美元/公噸，跌93.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油跌0.16美元，每桶為75.29美元。

4.西德州原油下跌0.10美元，每桶為75.44美元。

5.09/28BDI運費指數為4962.00。

6.09/28SICOM天然橡膠10月期貨RSS3上漲2.30美分。

7.NYCE：10月棉花漲2美分，每磅為100.91美分。

8.CBOT：10月黃豆粉報每公噸為337.30美元。

9.09/28TRJ-CRB上漲0.35，為228.59。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)28日收盤均價2.63美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，拖累周二紐約期金收7周低點；因美元走強提高黃金持貨成本，加上美國公債殖利率上升，削弱黃金避險需求，進而拖累期金價格跌近1%，並收7周低點，另外白銀跌1%，白金跌逾2%，鈀金跌近5%；周二(9/28)收盤報價，12月黃金跌14.5美元，報每盎司1737.5美元，12月白銀跌0.22美元，10月白金跌19.7美元，12月鈀金跌93.5美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期銅價下跌；因投資者擔憂全球主要金屬消費國中國受限電的影響，經濟增長趨緩，加上由於美債收益率上升，令美元走強升至逾5周來的高點，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，而失去吸引力，致倫敦(LME)周二(9/28)銅價下跌。終場周二指標期銅下跌93美元；期錫上漲703美元；期鎳下跌382美元；期鋅上漲11.5美元；期鋁上漲61美元；期鉛上漲6.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-利空消息打擊，周二歐美原油期貨微幅回落；據了解，中國近期為降低碳排放而對各行業進行限電措施，分析師認為此舉可能打擊柴油使用量；此外，受到對通膨的擔憂，9月美國消費者信心指數，創下7個月以來新低，連帶使國際油價漲勢止步，引發賣壓出籠；美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.16美元，跌幅0.2%，報75.29美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.44美元，跌幅0.6%，報79.09美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價飆漲，周二BDI指數連2揚；受到海岬型船運價大漲近6000美元的提振，加劇巴拿馬型船運價同步增加所帶來的收益。主因為煉鋼原料及煤炭進口需求量增加所致，令終場波羅的海乾散貨BDI指數，延續連2交易日的漲勢，勁揚5.2%；其中最新報價BDI指數上漲245點，收4962點，漲幅5.2%；BCI指數上漲722點，收8322點，漲幅9.5%；BPI指數上漲10點，收作4030點，漲幅0.3%；BSI指數上漲10點，收作3373點，漲幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-風險偏好提升，周二日本天然橡膠期貨漲至3周新高；因日本政府計劃解除對COVID-19病毒緊急狀態，重燃投資人對經濟復甦的希望，以及油價近期強勁走勢，亦提振風險偏好，支撐大阪和上海期膠連4漲；大阪OSE交易所指標3期貨漲1.1%，報每公斤208.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲1.3%，報每公斤180.3美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲近1%，收於每噸13840元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨全收黑，其中玉米期貨跌逾 1%，因美元走強和原油期貨下跌，宏觀經濟擔憂，以及聯合收割機在中西部作物種植帶的中心進行，而引發相關拋售，大豆和小麥跟隨弱勢走勢，終場11月大豆跌10.5美分，報1277美分， 12月玉米跌7美分，報532.5美分，12月小麥跌15.75美分，報706.50美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-技術性買盤推助，周二紐約棉花期貨創10年高價；因中國市場積極更換棉花戰略儲備，大量採購拉抬價格走高，亦帶動投機性買盤回補，棉價突破1美元大關，創近10年來歷史新高，並為連6紅，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲2%，報每磅100.91美分，12月棉花期貨漲2%，收盤每磅100.03美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周二記憶體現貨市場報價持續走弱，顆粒價格表現疲軟，買價普遍偏低，市場購貨態度趨於保守，成交量減少，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.05%，報3.918美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.11%，報2.609美元；快閃記憶體部份，需求集中在指定顆粒，買氣減緩，市場動能疲弱，整體報價漲跌互見，最新報價64Gb MLC上漲0.08%，報價為2.489美元；32Gb MLC下跌0.24%，報價為2.052美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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