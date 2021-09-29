【時報記者莊丙農台北報導】看好股市熱度，碩辣椒(6736)跨足財經領域，與股往金來公司攜手推出擬真股票交易遊戲APP《股神》，將股票結合遊戲概念，讓使用者透過輕鬆的玩遊戲方式學習股市操作與投資心法。

《股神》是集看盤、下單、討論、教學、PK、競賽排名等功能於一身的模擬真實台股買賣遊戲。看盤方面與三竹(8284)合作，提供即時精準的報價資訊，用戶可透過模擬下單系統，利用虛擬貨幣下單買賣，操練盤感與敏銳度，還能參考股市達人們的投資組合，藉以學習投資技巧，提升個人投資績效。《股神》不但有詳細的新手教學指引，也有開放式討論區可與股友交流，是一款相當適合初入股市或股齡尚淺的投資朋友的投資學習工具。

碩辣椒旗下日本光榮特庫摩授權開發的《真‧三國無雙 斬》於2017年起陸續在全球各地區推出，今年6月取得中國內地遊戲發行版號，現與北京暢遊緊鑼密鼓準備上市版本，為大陸市場暖身。另外與日本IP創作商Sparkleling聯合開發的美少女PRG《UNTITLED MAGICAL GIRL (暫名)》也在積極籌備中，預計2022年完成。

碩辣椒董事長鄧潤澤說：「有感於2020年台股熱絡，全年湧入近70萬名新開戶，創下新高，且以30歲以下年輕族群居多，做股票成為全民運動，股市接觸年齡層降低，與遊戲族群年齡層不謀而合，因而有了創作《股神》的構想，於是碩辣椒嘗試開發以股票模擬下單為主軸的綜合型投資學習遊戲，期許初入股市的學生、新鮮人、小資族等，能透過遊戲引導的方式習得良好的投資觀念。」

(時報資訊)