【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210928)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
中租-KY(5871) 中鋼(2002) 晟德(4123) 宏捷科(8086) 微星(2377)
凌陽(2401) 頎邦(6147) 正隆(1904) 東洋(4105) 環球晶(6488)
欣興(3037) 台微體(4152) 長科*(6548)
2.連續賣超四日的股票：
合晶(6182) 群聯(8299) 康舒(6282) 萬潤(6187) 強茂(2481)
3.連續賣超三日的股票：
寶成(9904) 新普(6121) 鈊象(3293) 技嘉(2376) 矽格(6257)
大成鋼(2027) 台光電(2383) 泰鼎-KY(4927) 台郡(6269) 台燿(6274)
福華(8085) 光寶科(2301) 晶技(3042) 春源(2010) 合一(4743)
4.連續賣超二日的股票：
鴻海(2317) 和碩(4938) 晶宏(3141) 聯電(2303) 統振(6170)
光頡(3624) 大國鋼(8415) 聯亞(3081) 振曜(6143) 彩晶(6116)
兆豐金(2886) 臺企銀(2834) 國票金(2889) 精華(1565) 上銀(2049)
旺宏(2337) 聯強(2347) 美時(1795) 南紡(1440) 長榮(2603)
陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637)
台航(2617) 燁輝(2023) 方土昶(6265) 中美晶(5483) 原相(3227)
揚智(3041) 晶豪科(3006) 南茂(8150) 華邦電(2344) 鈺創(5351)
菱生(2369) 欣銓(3264) 精材(3374) 定穎(6251) 光罩(2338)
宣德(5457) 良維(6290) 台達電(2308) 僑威(3078) 元太(8069)
光磊(2340) 旺矽(6223) 久元(6261) 光洋科(1785) 華新科(2492)
信昌電(6173) 雙鴻(3324) 力致(3483) 台半(5425) 朋程(8255)
驊訊(6237) 聚和(6509) 晶相光(3530)
5.轉買為賣的股票：
卜蜂(1215) 正新(2105) 台積電(2330) 中華電(2412) 網家(8044)
富邦金(2881) 元大金(2885) 富邦媒(8454) 統一(1216) 明基材(8215)
群創(3481) 工信(5521) 誠美材(4960) 泰豐(2102) 永捷(4714)
中天(4128) 愛地雅(8933) 漢磊(3707) 富強鑫(6603) 聯詠(3034)
開發金(2883) 華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801) 新鉅科(3630)
新光金(2888) 永豐金(2890) 玉山金(2884) 宏遠證(6015) 仁寶(2324)
金寶(2312) 緯創(3231) 同致(3552) 華新(1605) 台塑(1301)
聯成(1313) 中石化(1314) 力鵬(1447) 力麗(1444) 永光(1711)
榮運(2607) 華榮(1608) 台船(2208) 益航(2601) 彰源(2030)
聚亨(2022) 大亞(1609) 國產(2504) 元晶(6443) 榮剛(5009)
威剛(3260) 伍豐(8076) 穩懋(3105) 台玻(1802) 華紙(1905)
榮成(1909) 永豐餘(1907) 立凱-KY(5227) 譜瑞-KY(4966) 敦泰(3545)
華東(8110) 東和(1414) 浩鼎(4174) 富喬(1815) 霖宏(5464)
精星(8183) 凱崴(5498) 信音(6126) 臺龍(6246) 飛宏(2457)
一詮(2486) 錦明(3230) 和鑫(3049) 光鼎(6226) 國碩(2406)
亞通(6179) 先進光(3362) 華容(5328) 九豪(6127) 佳邦(6284)
致振(3466) 加高(8182) 普誠(6129) 加百裕(3323) 系統電(5309)
十銓(4967) 太景*-KY(4157) 廣穎(4973) 長興(1717) 安集(6477)
天鈺(4961) 富采(3714)
6.賣超前20名：
金融股：
永豐金(2890)
電子股：
群創(3481) 彩晶(6116) 聯電(2303) 鴻海(2317) 台積電(2330)
傳產股：
長榮(2603) 集盛(1455) 中鋼(2002) 永豐餘(1907) 華新(1605)
正隆(1904) 永光(1711) 南紡(1440) 陽明(2609) 大同(2371)
聯成(1313) 華紙(1905) 萬海(2615) 大成鋼(2027)
(時報資訊)