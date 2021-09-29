【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210928)
1.外資連續買超五日以上的股票：
華星光(4979) 京城銀(2809) 英業達(2356) 福懋(1434) 台聚(1304)
力旺(3529) 千附(8383) 中光電(5371) 大學光(3218)
2.連續買超四日的股票：
國泰金(2882) 中信金(2891) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 金居(8358)
福邦證(6026) 合庫金(5880) 康和證(6016) 遠傳(4904) 聯發科(2454)
台化(1326) 遠東新(1402) 華航(2610) 長榮航(2618) 南亞科(2408)
奇鋐(3017)
3.連續買超三日的股票：
友達(2409) 台揚(2314) 創惟(6104) 三商壽(2867) 台中銀(2812)
日盛金(5820) 神達(3706) 國喬(1312) 新纖(1409) 新美齊(2442)
光環(3234) 嘉聯益(6153) 樺晟(3202) 廣明(6188) 華晶科(3059)
遠雄港(5607) 富旺(6219)
4.連續買超二日的股票：
潤泰全(2915) 佳世達(2352) 建錩(5014) 台達化(1309) 台新金(2887)
長華*(8070) 中華(2204) 愛之味(1217) 龍巖(5530) 華夏(1305)
和桐(1714) 台肥(1722) 南港(2101) 太極(4934) 智原(3035)
台橡(2103) 東隆興(4401) 昇達科(3491) 精成科(6191) 德宏(5475)
萬泰科(6190) 沛波(6248) 瑞儀(6176) 久正(6167) 威健(3033)
和益(1709)
5.轉賣為買的股票：
台塑化(6505) 東捷(8064) 台泥(1101) 嘉泥(1103) 大江(8436)
正德(2641) 上曜(1316) 中美實(4702) 精英(2331) 裕隆(2201)
亞聚(1308) 台驊投控(2636) 東和鋼鐵(2006) 景碩(3189) 基泰(2538)
偉詮電(2436) 新唐(4919) 世界(5347) 金像電(2368) 聯茂(6213)
中探針(6217) 廣運(6125) 立敦(6175) 台嘉碩(3221) 晶焱(6411)
6.買超前20名：
金融股：
中信金(2891) 國泰金(2882) 台新金(2887)
電子股：
英業達(2356) 南亞科(2408) 金居(8358) 金像電(2368) 友達(2409)
台揚(2314) 聯發科(2454) 威健(3033)
傳產股：
台聚(1304) 長榮航(2618) 華航(2610) 國喬(1312) 華夏(1305)
南亞(1303) 台塑化(6505) 裕隆(2201) 台泥(1101)
(時報資訊)