小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸限電風暴持續擴大，加上美10年債息飆3個月新高，歐美股市跳水重挫，對利率敏感的科技股跌勢更重，費城半導體指數殺成血海，台積電與聯電ADR均跌逾3％，今台股17000點大關恐失守。

【1】陸能耗雙控風暴擴大

大陸推動「能耗雙控」政策風暴持續擴大！各地限電措施已從東南沿海往華北及內陸擴散，目前受影響地區已達20省市，對經濟和產業造成嚴重衝擊，部分地區甚至影響民生用電。大陸台商圈中互傳，「能耗雙控」非短期政策，限電時間將會拉長，10月份恢復正常供電機率渺茫。

【2】美10年債息飆3個月新高 美歐股市嚇跌

由於通膨居高不下，美國即將啟動縮減購債，美國公債殖利率近期一路挺升，10年期指標債息28日一舉站上1.50％大關，創3個月新高。歐美股市受此衝擊早盤應聲下跌，對利率敏感的科技股跌勢尤重，那斯達克指數與費城半導體指數分別重挫1.76％與2.42％；台積電與聯電ADR均跌逾2％。

【3】紅色供應鏈應聲倒 塑化股成外資避風港

國際重大利空事件淬煉不斷，中國大陸停電重創電子產業，台股「積」弱不振，28日台積電領頭重挫收594元跌8元，再度摜破季線，而大陸雙控事件也引發市場擔憂運輸需求降溫，航運股由貨櫃三雄帶頭大跌，另紅色供應鏈股價也應聲疲軟，所幸外資鎖定台塑集團等塑化股大敲，台股指數收盤跌勢收斂，險守半年線。

【4】鮑爾終於認了：通膨比預期嚴重

美聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二赴國會就疫情期間的政策回應備詢，他在書面證詞中警告，美國通膨飆升持續的時間比預期還要久，如果通膨持續上揚形成嚴重憂慮，Fed已準備好升息因應。

【5】限電風暴下... 高盛：Q3大陸GDP季增零

大陸限電風暴持續擴大，至今已蔓延逾20省，投行相繼調降對大陸GDP的成長預測。高盛28日報告指出，大陸限電措施影響超過4成的工業用電，經濟面臨「巨大下行壓力」，因此預估大陸第三季GDP季增率為零，2021全年增速則下調0.4個百分點至7.8％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意