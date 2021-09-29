【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)09/28收228.59，上漲0.35。 (商品行情網)

(時報資訊)

#商品指數 #CRB

重要商品行情

（更新：2021/09/29）
紐約近月RBOB汽油
2.2019 -0.02
紐約近月輕質原油
75.29 -0.16
BDI綜合指數
4962 +245.00
日本近月RSS3橡膠
194.20 +2.50
紐約近月天然氣
5.841 +0.13
紐約近月黃金
1737.5 -14.50
倫敦三個月期銅
9269.00 -93.00
芝加哥近月黃豆
1277 -10.50
芝加哥近月玉米
532.5 -7.00
紐約近月棉花
100.91 +2.00
倫敦三個月期鎳
18564.00 -382.00
倫敦近月布蘭特
79.09 -0.44

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