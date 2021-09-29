【時報-台北電】周二十年期美債殖利率突破1.5%，科技股承壓，艾司摩爾、應材、台積電ADR走低，加上美國面臨債務上限問題，終場四大指數全面下跌，跌幅介在1.63%~3.80%之間，其中以費城半導體指數跌幅最深。

台股受能耗雙控政策對PCB股造成的影響較大，市場也擔心中國企業出口情況生變，恐將影響貨櫃航運股營運表現，周二部分PCB、貨櫃航運股表現弱勢，影響盤面信心，終場加權指數下跌132.33點、以17,181.44點作收，跌幅為0.76%，成交金額為2572.11億元。籌碼方面，周二三大法人合計賣超154.12億元：外資賣超139.55億元、投信賣超4.16億元、自營商賣超10.41億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周二大盤價跌量縮，後續下跌不宜帶量，若反彈，量能須超過5日均量方較有底氣挑戰季線。

（2）、均線：短線支撐為17000整數關卡，壓力為季線(17,362點)附近。

（3）、技術指標：目前KD呈黃金交叉，周三指數若回檔，留意開口收斂程度。

櫃買指數周二早盤震盪走低，終場下跌0.91%，收在210.59點，觀察半年線(約209點)能否守穩。

觀盤重點，目前指數於技術面上，仍面臨月、季線下彎壓力，加上大陸能耗雙控政策對部分產業帶來不確定性，我們預期指數維持區間整理格局的機率較高，而就盤面結構來看，雖然9月以來日均量明顯較7月份縮減，但資金不再是擁擠在某一族群的情況。後續選股方向上，建議投資人將眼光放遠至2022年獲利能見度仍高的族群，產業上可留意晶圓代工、ABF載板、電動車、5G快充、紡織，以及受惠五倍券政策之質優內需股，另外，造紙、塑化因中國能耗雙控政策，擁漲價題材，亦可留意。(日盛投顧提供)

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