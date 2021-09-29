時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.能耗雙控風暴擴大。(工商時報)
2.外資解讀：台廠短期有驚無險。(工商時報)
3.今年最慘，8月失業給付8.81億。(工商時報)
4.央行上半年淨買匯大減。(工商時報)
5.黃天牧：SPAC借殼上市，在台不合適。(工商時報)
6.三峽恩主公醫院接種BNT出包，25人施打150人份量。(中國時報)
7.壽險8月減碼台股300億。(經濟日報)
8.鴻海攻電動車電池大躍進。(經濟日報)
9.QLC NAND助力TB級儲存容量，傳蘋果醞釀導入iPhone。(電子時報)
10.非蘋手機新品訂單不明朗，供應鏈出貨高峰恐延遲。(電子時報)
大陸頭條：
1.易綱：經濟潛在增速有望維持在5%-6%。(新浪財經網)
2.節前央行持續展開14天期逆回購，Q4降準有雜音。(第一財經)
3.央行提維護房地產市場健康發展，A股房地產板塊久違大漲。(每日經濟新聞)
4.浙江舟山：升級海島景區，迎國慶黃金周。(經濟參考報)
5.政策利好不斷釋放，數十兆級人幣電商市場加速拓展。(經濟參考報)
國際頭條：
1.中國恆大危機令地產業陰霾籠罩，部分房企面臨提前還貸壓力。﹙路透社﹚
2.中國限電限產打壓中國經濟，推升上游價格擠壓企業利潤。﹙路透社﹚
3.英國將開始與CPTPP成員磋商加入事宜，首次參加相關線上會議。﹙路透社﹚
4.葉倫稱如果國會10月18日前不提高聯邦債務上限，政府將耗盡現金儲備。(華爾街日報)
5.中國限電舉措給晶片等產品的供應鏈帶來新的威脅。(華爾街日報)
6.美聯儲主席鮑威爾稱通脹高企，但應會減緩。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)