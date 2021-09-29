38歲「零負評女神」林依晨和老公林于超結婚6年，生子進度一直備受關注，2019年她為拚做人宣布停工，但礙於夫妻倆常分隔台灣、美國兩地，加上疫情的影響，遲遲未傳出好消息，不過現被周刊爆料，林依晨已悄悄準備當媽了，對此，經紀人回應《中時》，林依晨的預產期確實在10月，至於小孩的性別則暫時保密未透露。

據《鏡週刊》報導，林依晨經過長時間努力，終於如願當媽，預產期就在10月，而老公林于超也已回台陪伴，因為這是期盼已久的好消息，林依晨和親友們都小心翼翼，不敢對外多說，連醫療團隊對藝人隱私也是保密到家，所以她懷孕的消息外界才至今都不知曉。

其實林依晨3月在記者會上時，就鬆口表示：「該試的我們都試了，任何你想得到的方式，我們都試過」，她也坦言懷孕對她來說是蠻重要的旅程，會比較謹慎對待，推斷當時應已懷孕2個多月，所以沒把話說死。

林依晨9月釋出的汽車廣告都只拍上半身或拉遠景。(圖／翻攝自Ford Taiwan的YouTube) 她也被問到何時拍新戲？她笑稱最樂觀是明年，如果她10月臨盆，加上坐月子、育兒等時間，應該明年才能復出，可見她當時已預留伏筆，而從她最近的廣告中也能看出端倪。

從最近發表的汽車廣告和手遊廣告中，她全程都只拍上半身，巧妙遮住孕肚，不過在錄製宣傳的談話影片中，臉型的確比過去稍微圓潤，上圍似乎也漲了不少。（新聞來源：中時新聞網黃詩淳 、中時洪秀瑛）

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