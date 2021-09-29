【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周二美股三大指數重挫，終場道瓊工業指數跌569.38點或1.63%，為34,299.99點。標普500指數跌90.48點或2.04%，為4,352.63點。那斯達克指數跌423.29點或2.83%，為14,546.68點。

2.鮑爾：通膨比預期嚴重。美聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二赴國會就疫情期間的政策回應備詢，他在書面證詞中警告，美國通膨飆升持續的時間比預期還要久，如果通膨持續上揚形成嚴重憂慮，Fed已準備好升息因應。

3.美10年債息飆3個月新高，美歐股市嚇跌。由於通膨居高不下，美國即將啟動縮減購債，美國公債殖利率近期一路挺升，10年期指標債息28日一舉站上1.50％大關，創3個月新高。歐美股市受此衝擊早盤應聲下跌，對利率敏感的科技股跌勢尤重，那斯達克指數與費城半導體指數分別重挫1.76％與2.42％；台積電與聯電ADR均跌逾2％。

4.美銀行業併購，創13年新高。美國銀行業再次掀起合併潮，2021年銀行業的併購交易規模可望創下2008年全球金融危機爆發以來最高紀錄。根據Dealogic數據，2021年迄今美國銀行業合併交易金額約超過540億美元，全年可望創下2008年以來最高紀錄。相較之下，2020年同期僅有170億美元。

5.此類型疫苗市場已飽和，賽諾菲停止研發mRNA新冠疫苗。法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）周二（28日）宣布，該公司將停止旗下mRNA新冠疫苗的研發工作，原因在於此類型疫苗市場已經飽和。但該公司仍將繼續研發重組蛋白技術的新冠疫苗。

6.輝瑞新冠口服藥，展開大規模試驗。美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）27日表示，正就預防感染新冠肺炎的口服藥展開大規模試驗。輝瑞的新冠肺炎口服藥「PF-07321332」進入中後期測試階段，研究員讓2,660名18歲以上健康的成年人，與有新冠肺炎症狀的患者同住，目的是測驗口服藥的安全性與效力。

7.涉嫌炒股，2聯準會官員下台。日前遭批去年炒股獲利的兩名美國聯準會（Fed）官員，卡普蘭（Robert Kaplan）與羅森格倫（Eric Rosengren），27日相繼宣布退休，也帶動Fed應該重新修訂道德規則的聲浪。

8.福特攜手SK，砸114億美元強攻電動車。福特汽車（Ford Motor）與合作夥伴韓國SK Innovation攜手投資114億美元，在美興建一座電動皮卡車組裝廠以及三座電池廠，預計可創造上萬個就業機會，這也是福特創立百年來最大筆生產投資，展現這家美國車廠加速發展電動車的決心。

9.能源供應緊縮，油價衝三年高點。全球能源供應緊縮持續推動價格上漲，而這波漲勢已從天然氣蔓延到原油市場，使布蘭特原油期貨價在28日衝破每桶80美元大關，與西德州中級原油期貨價雙雙創下三年新高。

10.谷歌遭澳洲、歐盟反壟斷夾擊。谷歌在網搜市場及線上廣告市場壟斷嫌疑越滾越大，澳洲主管機關請求政府制定新法規，加強防堵谷歌阻礙市場競爭。同時，谷歌就歐盟開罰50億美元的反壟斷裁決提起上訴，堅持自家安卓作業系統不但沒有扼殺競爭，反而有益於競爭。

11.SEC鎖定調查，加密貨幣基金風險增。有鑑於加密貨幣市場火熱，資產管理業者推出與加密貨幣資產有關的基金也受到歡迎，但隨著監管機關對加密貨幣的調查日益頻繁，這些基金的合法性也引人質疑，意味投資者想藉由這塊急速增長的市場獲利的同時，也須承擔法律與監管風險。

(時報資訊)

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