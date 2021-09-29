【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.785元兌一美元收市，貶值6.3分，成交值為14.51億美元。

2.集中市場28日融資增為2666.86億元，融券減為542689張。

3.集中市場28日自營商賣超10.41億元，投信賣超4.03億元，外資賣超139.55億元元。

4.USB-IF協會正式頒布Type-C 2.1標準，全面提升USB-PD供電瓦數上升至240W，業界預期2021年下半年將逐步會導入至筆電市場，提高Type-C 2.1規格滲透率。法人看好，切入Type-C及USB-PD供應鏈的偉詮電、創惟等IC設計廠有機會受惠。

5.IC設計服務及矽智財廠智原宣布，整合Arm處理器核心的系統單晶片（SoC）累積出貨量已超過5.5億顆，創下智原成立以來的新里程碑。

6.LED導線架廠一詮攻進新客戶，均熱片、IC導線架明年將擴產30～50％，LED導線架則轉向光耦合器領域，明年將擴產一倍，一詮預期，除了TV背光產品之外，明年各大產品線毛利率均看升。

7.低軌衛星市場逐漸興起，隨著星鏈計畫陸續出貨，供應商相繼崛起，其中，法人看好萬泰科2022年在低軌衛星相關產品出貨倍增，有望帶動營運更進一步成長。

8.中國大陸限電引發市場高度關注，加上先前東南亞地區疫情，已造成紡纖供應鏈供給吃緊、甚至有缺料危機，帶動聚酯、加工絲等產品報價上漲，近期又傳出大陸加工絲報價每噸已上漲人民幣200～400元。

9.製程自動化感測器及流量計廠桓達，拜美國及德國市場訂單大增之賜，在手訂單能見度從原本1.5個月延長至3個月，因美國頁岩油客戶提前下單備庫存，訂單能見度看到明年首季，加上德國Mutec打入電動車供應鏈，今年營收及獲利有機會締造史上新高，明年營運展望樂觀。

10.中國近期在多座城市大推環保減碳政策，並無預警停止供電，使民生及工業用電大受影響，除了讓柴油發電需求大增，更讓低耗能設備需求開始大增。

11.亞聚因達證交所公布注意交易資訊標準，受惠EVA報價、利差強勢攀揚衝新高，28日公告自結獲利，8月自結稅前盈餘3.18億元，年增347％，稅後盈餘2.69億元，年增352％，EPS達0.45元，單月獲利一舉超越去年第三季全季獲利表現。

12.研調機構預估2021～2030年Open RAN產值將呈現持續攀升，持續擴大的Open RAN市場，成為另一股推動5G網通設備市場成長的動能，法人看好5G ORAN帶動邊緣運算伺服器與白牌5G設備材料需求提升，銅箔基板廠聯茂營運將因此受惠。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意