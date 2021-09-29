【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.大陸推動「能耗雙控」政策風暴持續擴大！各地限電措施已從東南沿海往華北及內陸擴散，目前受影響地區已達20省市，對經濟和產業造成嚴重衝擊，部分地區甚至影響民生用電。大陸台商圈中互傳，「能耗雙控」非短期政策，限電時間將會拉長，10月份恢復正常供電機率渺茫。

2.國際重大利空事件淬煉不斷，中國大陸停電重創電子產業，台股「積」弱不振，28日台積電領頭重挫收594元跌8元，再度摜破季線，而大陸雙控事件也引發市場擔憂運輸需求降溫，航運股由貨櫃三雄帶頭大跌，另紅色供應鏈股價也應聲疲軟，所幸外資鎖定台塑集團等塑化股大敲，台股指數收盤跌勢收斂，險守半年線。

3.10兆資金挺籌資！金管會28日宣布投信基金三大鬆綁，一是對IPO或現金增資等承銷股票，單一基金投資限額由1％拉高到3％，同一投信所有基金認購總額由3％提高到10％，大幅增加投信基金的認購能力與投資彈性，亦增加同集團兄弟證券的承銷能力，若同集團還有保險公司，包銷能力更強大，但證期局副局長郭佳君表示，必須訂定利益衝突防範措施。

4.GOGORO要以借殼（SPAC）方式在美國上市，此方式是否成新創企業未來上市潮流？金管會主委黃天牧已公開表示「在台灣不適合」，理由是目前連美國證管會（SEC）對SPAC亦有顧慮，且自然人占台股投資者七成，與美國主要是法人機構投資者不同，因此金管會暫時不考慮引進SPAC制度。

5.中央銀行總裁楊金龍30日將赴立法院財政委員會業務報告，根據28日出爐的書面報告，央行23日三度調整選擇性信用管制措施，主要是基於維持國內金融穩定，未來將密切關注房市發展及金融機構不動產授信風險控管，檢視規範執行成效，適時滾動檢討調整。對此，市場解讀，楊金龍是暗示隨時會再出手加碼管制。

6.中央銀行公布上半年淨買匯87.3億美元，央行總裁楊金龍表示，主要是1月延續去年底美元超額供給現象，央行為避免匯市嚴重失序而進場調節，但2月之後供需大致均衡，央行轉為淨賣匯。這也代表央行4月時符合美國財政部匯率操縱國三項標準，列入加強觀察名單，但10月的下半年報告可望降為二項，有機會回到一般觀察名單。

7.處理器大廠美商超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）在加州比佛利山舉行的Code Conference表示，全球晶片供不應求問題會延續到2022年，因新冠肺炎疫情造成的供應鏈瓶頸，預期上半年晶片供給可能還是相當吃緊，要等到下半年嚴重程度才可望減輕。

8.資策會產業情報研究所（MIC）28日舉行《34th MIC FORUM Fall突破》線上研討會，其中針對半導體產業提出最新展望。資策會MIC指出，新興應用發展將驅動半導體元件長期需求，不過在晶圓製造及封測產能滿載之下，預期晶片市場供需失衡要到2022年才有機會緩解。台灣半導體產業今年表現優於全球，產值可望年增31.8％達新台幣3.6兆元規模。

9.大陸限電風暴持續擴大，至今已蔓延逾20省，投行相繼調降對大陸GDP的成長預測。高盛28日報告指出，大陸限電措施影響超過4成的工業用電，經濟面臨「巨大下行壓力」，因此預估大陸第三季GDP季增率為零，2021全年增速則下調0.4個百分點至7.8％。

10.大陸限電限產措施吹皺台廠一池春水，各大外資研究機構做出影響性評估，主要針對載板、電子零組件領域，研判儘管個別廠商受限電衝擊營運比重各有不同，整體得出「短期影響有限、長期看限電至何等程度」結論，並擬定積極者可部分押寶，保守者靜觀其變策略，供旗下客戶布局參考。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意