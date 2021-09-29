【時報記者郭鴻慧台北報導】高雄亞洲新灣區特貿三公辦都更招商案昨(28)日開標，南北基地三案都有廠商投標申請，並有投兩標以上的廠商，預估能引進民間投資超過350億元，為高雄公辦都更創下新里程碑。

特貿三為啟動亞灣5GAIoT創新園區關鍵之鑰，擔任招商總顧問的仲量聯行評估市場胃納量、廠商投資風險、5GAIoT產業進駐以及公共服務等因素，重新劃分為三案同時招商，採取都更權利變換及調整住宅比重；再加上行政院與經濟部5GAIoT產業計畫支持，共同形塑優質前瞻的投資環境，期盼公私協力，讓高雄經濟ㄧ起飛。

特貿三南北基地面積共1.6萬坪，不僅是兌現5G AIoT產業轉型與創造就業優先場域，更是與國營事業地主台電公司今年度繼台北南港公辦都更招商成功後，在高雄首宗大型公辦都更招商案，投資規模預估超過350億元，並可創造4,000個就業機會。

本次招商由仲量聯行擔任總顧問，仲量聯行董事總經理趙正義表示，特貿三是今年全台最大的公辦都更案，三塊基地總開發量體超過25萬坪，半數將作為產業與商業使用。未來本案將陸續完成資格審查、綜合評審等行政作業，預計年底前可完成招商簽約，將可協助高雄市政府達到今年吸引民間投資超過100億元目標。

(時報資訊)